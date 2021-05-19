США робить все можливе для зупинки «Північного потоку-2» – Держдепартамент

Сполучені Штати застосовують всі можливі та допустимі заходи, щоб загальмувати та зупинити повністю будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це 19 травня заявила на брифінгу заступник керівника пресслужби Державного департаменту США Джаліна Портер.

«Адміністрація США схиляється до того, щоб використовувати всі наявні інструменти для забезпечення того, що газопровід «Північний потік-2» не буде завершений», - заявила вона.

Північний потік-2: які країни за чи проти будівництва газопроводу США, Україна та ще 7 європейських держав не підтримують будівництво газопроводу, тоді як РФ, Німеччина та 10 країн регіону виступають за його зведення. 1 грудня 2020, 12:38

Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, США можуть скасувати санкції, які ввели проти компанії-оператора будівництва газопроводу «Північний потік-2» Nord Stream 2 AG і відмовитися від подальших санкцій проти проєкту.

Запуск російського газопроводу «Північний потік-2» призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5-6 млрд доларів - це будуть прямі та непрямі втрати, якщо транзит територією України припиниться. За матеріалами Слово і Діло.