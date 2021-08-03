США сподіваються на ретельне розслідування смерті Шишова - заява посольства

Смерть білоруського активіста Віталія Шишова сталася на тлі "неприйнятної розправи" над з громадянським суспільством з боку білоруського режиму. Про це йдеться в заяві Посольства США в Україні, розміщеній в соцмережах.

Шишова, очільника правозахисної організації "Білоруський дім в Україні", знайшли повішеним у парку поблизу його місця проживання в Києві, повідомили в поліції. Правоохоронці заявили, що перевірятимуть всі версії, включно з убивством, замаскованим під суїцид.

Американське дипломатичне відомство висловило сподівання на "повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин" справи.

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким", - йдеться в заяві.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українській владі за початок розслідування.

Вона висловила занепокоєння через те, що "навіть ті, хто полишив територію Білорусі, не можуть відчувати себе у безпеці". За матеріалами ukrainian.voanews.com