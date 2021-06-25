США та Німеччина готують угоди щодо "Північного потоку-2"

США та Німеччина ведуть важливі бесіди щодо угод, які гарантуватимуть захист України і Європи від російського газопроводу "Північний потік-2". Про це сказав глава американського Держдепу Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ARD, пише УНН.

"Ми робимо цілком конкретні кроки, щоб переконатись, що Росія не може використовувати цей трубопровід як примусовий інструмент, як зброю проти України, проти інших країн Східної Європи, проти самої Європи через саму залежність, яка, на жаль, збільшується від російської нафти та газу. Тому я думаю, що ми розглядаємо дуже конкретні речі, і я сподіваюся, що в найближчі тижні ми зможемо домовитись", - сказав Блінкен.

Америка сподівається на те, що Німеччина не дозволить Росії використовувати газопровід "Північний потік-2" проти України.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що переговори США і Німеччини щодо німецько-російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" тривають, а результати можуть бути досягнуті до серпня.

В адміністрації США дуже критично ставляться до німецько-російського проєкту "Північний потік-2" і неодноразово розглядали можливість введення санкцій.

Канцлер ФРН Ангела Меркель 15 липня проведе переговори у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Очікується, що сторони торкнутися і питання цього проєкту.

Після саміту НАТО, в якому вперше взяв участь президент США Джо Байден, країни Альянсу закликали Росію вивести незаконно розміщені війська з України, а також перестати надавати фінансову і військову підтримку збройним формуванням на Донбасі.