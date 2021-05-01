США та Росія продовжують діалог щодо організації саміту Байдена і Путіна

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сьогодні спілкувався із представником уряду Росії. Як повідомляють американські журналісти, про це Салліван заявив у ході виступу на події організованій американською організацією Aspen Institute, яка була присвячена першим 100 дням перебування при владі президента США Джо Байдена.

Як повідомляє журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд, Салліван заявив у п'ятницю, що США та Росія активно намагаються запланувати зустріч президента США Байдена та Володимира Путіна цього літа у Європі. При цьому дата та місце події досі не узгоджені.

Днями, як повідомляв "Голос Америки", Салліван вже заявив, що президент США Джо Байден має намір підняти питання суверенітету та територіальної цілісності України на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо домовленість про таку зустріч буде досягнуто.

Раніше у Державному департаменті США повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Київ 5-6 травня, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії.

"Він також підтримає продовження прогресу в Україні на шляху втілення інституційних реформ, зокрема в сфері подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього", - заявив речник Держдепу Нед Прайс. За матеріалами ukrainian.voanews.com