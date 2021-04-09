США тісно контактують з Європою з приводу ескалації з боку Росії - Білий дім

Сполучені Штати перебувають у тісних контактах з європейськими союзниками та партнерами в контексті реагування на провокаційні дії РФ на сході України, а також накопичення російських військ біля українського кордону.

Про це заявила в п'ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується ескалації з боку Росії на сході України, включно з перекиданням російських військ до кордону України, ми звісно проводимо тісні консультації та співпрацюємо з партнерами та союзниками в регіоні, щоби провести оцінку, поділитися розвідувальними даними, визначити, що відбувається і що можна зробити у цій ситуації",- зауважила Псакі.

При цьому, речниця адміністрації президента США повідомила, що американська сторона також висловлює свою тверду позицію в контактах з росіянами.

"Ми комунікуємо (з російською стороною - ред.) на багатьох рівнях", - зазначила Псакі. Вона нагадала, що минулого тижня відбулася телефонна розмова на рівні керівництва оборонних та зовнішньополітичних відомств США і Росії.

"Ми, звичайно, контактуємо на багатьох рівнях, нижчих за ці", - підкреслила Псакі.

Крім того, долала вона, минулої п'ятниці відбулася телефонна розмова президентів США й України.

Отже, зауважила речниця Білого дому, США докладають дипломатичних зусиль та проводять переговори з багатьма країнами в Європі, в тому числі Україною і Росією, а також багатьма союзниками та партнерами в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю відбулися переговори глав зовнішньополітичних відомств США й Німеччини, під час якої сторони обговорили необхідність негайного припинення Росією зосередження військ поблизу кордону з Україною, а також риторики Кремля, спрямованої на розпалювання конфлікту. Крім того, цього ж дня держсекретар Ентоні Блінкен поспілкувався з главою МЗС Франції Івом Ле Дріаном. При цьому, в обох випадках сторони підтвердили непохитну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України.

За матеріалами Укрінформ.