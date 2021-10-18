США уважно стежать за станом Саакашвілі - посол

США уважно стежать за станом третього президента Грузії й глави Виконкому реформ Міхеїла Саакашвілі, який тримає голодування в грузинській в'язниці. Про це заявила посол США в Грузії Келлі Дегнан, передає грузинське бюро Радіо Свобода.

Дегнан не стала давати оцінку, чи є Саакашвілі політв'язнем. Однак вона зазначила, що за його станом стежать багато людей в Грузії, Вашингтон і посольство США.

Посол зазначила, що важливо провести в спокійних умовах другий тур місцевих виборів в Грузії. За її словами, грузини повинні відчувати, що можуть зробити усвідомлений вибір.

"Важливо, щоб кандидати зверталися до виборців зі своїми кампаніями, проблемами, платформами... Дуже важливо, щоб наступні кілька тижнів були спокійними та були хороші, сприятливі умови для гарного другого туру", - додала Дегнан.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Іванішвілі.

У жовтні того самого року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.

1 жовтня 2021-го Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.

Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.

У Грузії заявили, що про екстрадицію не може бути й мови.

14 жовтня в Тбілісі відбулась багатотисячна акція з вимогою звільнити Саакашвілі. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.