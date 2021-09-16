США, Велика Британія і Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS.

"Хоча партнерство Австралії, Великої Британії і США - AUKUS - звучить дивно з усіма цими абревіатурами, але це добре. (...) Наші країни оновлять і зміцнять нашу загальну здатність протистояти загрозам XXI століття так само, як ми це робили у ХХ столітті: разом", - сказав Байден під час спільної презентації нового альянсу.

"Ця ініціатива спрямована на забезпечення того, щоб кожен з нас мав (...) найсучасніші можливості, необхідні для маневрування і захисту від загроз, що стрімко розвиваються", - зазначив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Австралії відзначив, що "світ стає дедалі складним", особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Майбутнє Індо-Тихоокеанського регіону вплине на все наше майбутнє", - заявив він.

За його словами, щоб "допомогти гарантувати безпеку і стабільність, яких потребує наш регіон, ми повинні зараз вивести наше партнерство на новий рівень".

"AUKUS - партнерство, в якому наші технології, наші вчені, наша промисловість, наші сили оборони працюють разом, щоб створити більш безпечний регіон, який у кінцевому підсумку принесе користь усім", - зазначив Моррісон. За матеріалами Інтерфакс - Україна.