США, Велика Британія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Польща вимагають негайно заборонити польоти над Білоруссю після захоплення літаката Чехії

Поки Міжнародна організація цивільної авіації буде проводити розслідування з приводу захоплення літака Ryanair в Мінську, над Білоруссю можуть заборонити польоти.

З такою вимогою виступили голови комітетів у закордонних справах в законодавчих органах восьми країн - США, Великої Британії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії.

Голови комітетів у закордонних справах закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) негайно провести розслідування з приводу захоплення літака в Мінську режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Вони закликають ЄС і НАТО жорстко і негайно відреагувати на цей акт піратства.

"Ми, голови комітетів у закордонних справах нашого національного парламенту, беззастережно засуджуємо загрозу насильства, що застосовується проти цивільного літака в небі над Білоруссю. Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж. Це нагадування про нелегітимність влади, яка претендує на владу в Мінську. Ми закликаємо припинити членство Білорусі в ICAO і заборонити всі польоти над Білоруссю, включаючи польоти в країну і з неї. Зрозуміло, що нинішня адміністрація Мінська не поважає безпеку наших громадян. Цей акт державного терору і викрадення людей становить загрозу для всіх, хто подорожує по Європі і за її межами ", - йдеться в спільній заяві політиків восьми країн.

Також автори заяви закликали ЄС і НАТО ввести нові санкції проти режиму Лукашенка. Зокрема, пропонують позбавити Мінськ можливості використовувати Інтерпол та інші міжнародні організації для подальших атак на демократію в Європі. Литва порушила кримінальну справу за фактом захоплення літака в Мінську.

Джерело: пресслужба голови комітету у закордонних справах Сенату Конгресу США Роберта Менендес.