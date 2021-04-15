США відкликали заявку на прохід кораблів у Чорне море - ЗМІ

Інформаційні агенції та турецькі засоби інформації з посиланням на турецьких офіційних осіб і дипломатичні джерела ввечері в середу повідомили, що запланований на 14 і 15 квітня прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться.

Як стверджують джерела, США відкликали попередження про прохід кораблів, яке вони раніше надіслали владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре. З чим пов'язане рішення, не повідомляється. Офіційних коментарів американської сторони поки немає.

Про намір США в середині квітня надіслати в Чорне море два військові кораблі повідомлялося кілька днів тому на тлі зростання напруженості на російсько-українському кордоні і стягування російських військових до кордону і в анексований Крим. Тоді стверджувалося, що метою маневру кораблів має стати демонстрація підтримки України з боку США та союзників.

13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США та Росії. Сторони обговорювали, зокрема, питання України. У повідомленні Білого дому йшлося, що Джо Байден заявив Володимиру Путіну про безумовну підтримку територіальної цілісності України з боку США. Байден також запропонував Путіну в найближчі місяці провести особисту зустріч.

14 квітня ситуацію навколо України Байден обговорив телефоном із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Як ідеться в повідомленні канцелярії Меркель, лідери погодилися з тим, що скорочення російської військової присутності біля кордонів з Україною допоможе знизити напруженість.

Тема російсько-українського конфлікту обговорювалася також на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн НАТО в Брюсселі. Вони закликали Росію "припинити агресивні провокації". Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Вашингтон продовжить надавати Києву допомогу в зміцненні обороноздатності.

Загострення ситуації навколо України обговорювалося також на слуханнях у Сенаті США за участю глав спецслужб. Директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що нарощування російської військової присутності в прикордонному регіоні може бути частиною політики тиску на українське керівництво. За його словами, зібраних Москвою сил достатньо для проведення обмеженої наступальної операції, і це викликає стурбованість США та їхніх союзників. За матеріалами https://ua.krymr.com