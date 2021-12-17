США й НАТО відмовилися обговорювати гарантії безпеки РФ без України
Північноатлантичний Альянс заявляє, що будь-який діалог із Росією про гарантії безпеки повинен враховувати й ті загрози, які створює сама Росія, а також здійснюватися спільно з європейськими партнерами Альянсу.
Про це на брифінгу 17 грудня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи пропозиції Москви щодо взаємних гарантій безпеки для США й Альянсу.
"Ми чітко заявляємо, що будь-який діалог із Росією повинен також стосуватися стурбованості НАТО діями Росії, ґрунтуватися на ключових принципах і документах про європейську безпеку, а також здійснюватися в консультаціях із європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною", - сказав Столтенберґ.
Генсек НАТО підтвердив, що отримав російські пропозиції про гарантії безпеки, й додав, що Альянс готовий розпочати заходи з відновлення довіри з Росією, якщо та вдасться до конкретних кроків зі зменшення напруженості.
Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, що США ознайомлюються з документом РФ, але додала, що Вашингтон "не вестиме перемовин щодо європейської безпеки без європейських партнерів".
"Ми не поступимося ключовими принципами, на яких побудована європейська безпека. Зокрема - що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і обирати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання", - наголосила Псакі.
Раніше 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- 7 грудня відбувся онлайновий саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Путін попросив у Байдена гарантій не розширення НАТО на схід і звинуватив Україну в зриві "Мінська". Байден "висловив глибоку стурбованість США і європейських союзників щодо ескалації Росією сили довкола України".
- Після перемовин із Путіним Байден поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії і Британії. 9 грудня президент Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
- Міністр оборони України Резніков заявив, що Росія не припинила стягувати війська до кордону з Україною після розмови президентів Байдена та Путіна. За даними Міноборони, чисельність військових Росії поблизу України може зрости до 175 тисяч.
- У ніч проти 16 грудня Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. За словами останнього, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українському кордоні.
- Європейський парламент 16 грудня ухвалив резолюцію із засудженням російської агресії проти України та її військових маневрів на прикордонні.
- 17 грудня Північноатлантичний альянс заявив, що занепокоєний нарощуванням Росією військ на кордонах України, яке спостерігається останніми місяцями, та попередив, що агресія РФ проти України матиме "величезні наслідки".