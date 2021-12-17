США й НАТО відмовилися обговорювати гарантії безпеки РФ без України

Північноатлантичний Альянс заявляє, що будь-який діалог із Росією про гарантії безпеки повинен враховувати й ті загрози, які створює сама Росія, а також здійснюватися спільно з європейськими партнерами Альянсу.

Про це на брифінгу 17 грудня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи пропозиції Москви щодо взаємних гарантій безпеки для США й Альянсу.

"Ми чітко заявляємо, що будь-який діалог із Росією повинен також стосуватися стурбованості НАТО діями Росії, ґрунтуватися на ключових принципах і документах про європейську безпеку, а також здійснюватися в консультаціях із європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною", - сказав Столтенберґ.

Генсек НАТО підтвердив, що отримав російські пропозиції про гарантії безпеки, й додав, що Альянс готовий розпочати заходи з відновлення довіри з Росією, якщо та вдасться до конкретних кроків зі зменшення напруженості.

Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, що США ознайомлюються з документом РФ, але додала, що Вашингтон "не вестиме перемовин щодо європейської безпеки без європейських партнерів".

"Ми не поступимося ключовими принципами, на яких побудована європейська безпека. Зокрема - що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і обирати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання", - наголосила Псакі.

Раніше 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).