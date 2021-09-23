США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ в Україні

Сполучені Штати закликають Росію припинити перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та її зусиллям з документування російської військової присутності в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявили у місії США при ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Росія та сили, які вона контролює, продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії - місії, згоду на створення якої консенсусним рішенням дала і Росія. Очевидно, що мета Росії полягає в тому, щоб не дати СММ документувати російські сили, російську техніку, російське озброєння, російські колони та російські бензовози з іншого боку лінії зіткнення", - заявили в американській місії.

Було наголошено на тому, що конфлікт на сході України був і залишається "керованим Росією конфліктом".

"Це завжди був керований Росією конфлікт. Росія його ініціювала і продовжує залишатися агресором. Лише Росія несе відповідальність за смерті та руйнування, які він спричинив", - наголосили в представництві США при ОБСЄ.

На цьому тлі американські дипломати закликали Росію "припинити перешкоджання діяльності СММ і дозволити спостерігачам, у тому числі громадянам Росії, спостерігати за ситуацією на сході України та повідомляти про неї".

Окремо в місії США при ОБСЄ висловили занепокоєння з приводу того, що, незважаючи на перемир'я, "кількість українських солдатів, які гинуть або отримують поранення, щомісяця зростає". Було вказано на те, що станом на 22 вересня з початку місяця поранення отримали 29 українських військовослужбовців і ще п'ятеро загинули.

"Зменшення насильства в цьому триваючому конфлікті є в інтересах усіх сторін. Сполучені Штати закликають Росію проявити політичну волю задля полегшення людських страждань та запобігання новим втратам життів та руйнуванням на цих територіях", - заявили у місії США при ОБСЄ.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ практично на щоденній основі заявляє про перешкоджання у роботі місії, які відбуваються на тимчасово окупованій Росією території сходу України.