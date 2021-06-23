США закликали Росію "припинити безглузде насильство" та вбивати українців

Сполучені Штати України закликали Російську Федерацію припинити насильство проти України.

Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Twitter.

Дипломати висловили стурбованість обстрілами Авдіївки з боку окупантів, що сталися 19 червня.

"Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь у мирних переговорах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 19 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли Авдіївку, в результаті чого було поранено місцевого жителя. За матеріалами LB.ua