США закликали Україну не критикувати угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена закликала українських партнерів не критикувати майбутню угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Водночас спротив домовленостям може спровокувати погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном.
Про це пише видання Politico із посиланням на чотирьох осіб, ознайомлених з переговорами.
"У розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу між Росією та Німеччиною адміністрація Байдена просить дружню країну (Україну - ред.) не виголошувати свою критичну позицію, від чого Україна не в захваті", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, американські чиновники заявили, що відмовились від ідеї зупинки проєкту "Північного потоку-2", і зараз намагаються мінімізувати збитки, уклавши велику угоду з Німеччиною.
Джерела додають, що спротив громадськості в Україні щодо майбутньої угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтона з Києвом. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційних планів США та Німеччини.
Зазначається, що один із високопоставлених чиновників адміністрації поставив під сумнів повідомлення видання, зазначивши, що ситуація є набагато складнішою, однак він відмовився ділитися детальнішими деталями переговорів американських чиновників з українськими колегами.
За його словами, під час переговорів з Німеччиною США намагалися зменшити ризики, які трубопровід представлятиме для України та європейської енергетичної безпеки. Щобільше, він переконує, що американські та німецькі чиновники продовжують переговори щодо трубопроводу та його впливу на Україну.
З іншого боку, джерело, наближене до президента Зеленського, заявило, що позиція Києва полягатиме в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення проєкту - за умови наявності політичного рішення на етапах будівництва та сертифікації.
Джерело зазначило, що Київ залишається рішучим противником проєкту. Водночас американська адміністрація вже повідомила Зеленському про дату зустрічі у Білому домі вже цього літа.
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- Російський газогін "Північний потік-2" планували добудувати наприкінці 2020 року. Разом з іншими російськими транзитними газогонами він дасть змогу перебрати на себе майже весь обсяг газу, який нині проходить Україною і приносить їй суттєві доходи, що сягають близько 3% від усього ВВП держави.
- 16 липня у США Байден і Меркель підписали "Вашингтонську декларацію".
- 16 липня речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна вітає намагання США і Німеччини розв'язувати проблему у зв'язку із добудовою і запуском газопроводу "Північний потік-2", однак у Києві не бачать практичних кроків щодо збереження транзиту газу через територію України.
- 12 липня заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським заявила, що Німеччина виступатиме за збереження транзиту газу через українську територію навіть у разі, якщо газогін "Північний потік–2" увійде в експлуатацію.
- Представник німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики Родер Кізеветтер заявив, що російський газогін "Північний потік-2" є геополітичним проєктом, мета якого — "виключити Україну з газового транзиту".
- 19 травня стало відомо, що США не запроваджують санкції щодо "Північного потоку-2", після чого Верховна рада закликала Конгрес США повністю зупинити його будівництво.
- 4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення прокладання труб першої гілки газопроводу "Північний потік-2". За його словами, "Газпром" вже готовий до початку газопостачання до Європи.
За матеріалами UA: Суспільне