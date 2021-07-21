США закликали Україну не критикувати угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала українських партнерів не критикувати майбутню угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Водночас спротив домовленостям може спровокувати погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном.

Про це пише видання Politico із посиланням на чотирьох осіб, ознайомлених з переговорами.

"У розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу між Росією та Німеччиною адміністрація Байдена просить дружню країну (Україну - ред.) не виголошувати свою критичну позицію, від чого Україна не в захваті", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, американські чиновники заявили, що відмовились від ідеї зупинки проєкту "Північного потоку-2", і зараз намагаються мінімізувати збитки, уклавши велику угоду з Німеччиною.

Джерела додають, що спротив громадськості в Україні щодо майбутньої угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтона з Києвом. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційних планів США та Німеччини.

Зазначається, що один із високопоставлених чиновників адміністрації поставив під сумнів повідомлення видання, зазначивши, що ситуація є набагато складнішою, однак він відмовився ділитися детальнішими деталями переговорів американських чиновників з українськими колегами.

За його словами, під час переговорів з Німеччиною США намагалися зменшити ризики, які трубопровід представлятиме для України та європейської енергетичної безпеки. Щобільше, він переконує, що американські та німецькі чиновники продовжують переговори щодо трубопроводу та його впливу на Україну.

З іншого боку, джерело, наближене до президента Зеленського, заявило, що позиція Києва полягатиме в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення проєкту - за умови наявності політичного рішення на етапах будівництва та сертифікації.

Джерело зазначило, що Київ залишається рішучим противником проєкту. Водночас американська адміністрація вже повідомила Зеленському про дату зустрічі у Білому домі вже цього літа.

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За матеріалами UA: Суспільне