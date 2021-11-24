США запросили 110 країн, зокрема Україну, на "саміт за демократію". Росії та Китаю у списку немає

США запросили 110 країн на віртуальний "саміт за демократію", організований президентом США Джо Байденом. Перелік запрошених країн опубліковано на сайті Держдепу.

У списку немає Росії, Китаю, члена НАТО Туреччини. З країн - членів Європейського союзу запрошено всіх, крім Угорщини.

Водночас адміністрація Байдена запросила Польщу, Індію та Філіппіни, а також Тайвань, який США не визнають незалежною державою.

Серед країн колишнього СРСР у списку запрошених - Україна, Вірменія, Грузія, Молдова, Литва, Латвія та Естонія.

Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Азербайджану серед учасників немає.

На сайті Держдепу уточнюють, що саміт відбудеться 9-10 грудня. На ньому, крім лідерів урядів, будуть представники громадянського суспільства та приватного сектору. Саміт буде присвячено "викликам та можливостям, із якими стикаються демократії", і надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини у країні та за кордоном.

Основними темами саміту стануть: захист від авторитаризму; протидія корупції та боротьба з нею; сприяння повазі прав людини.

"Жодна демократія не ідеальна, і жодна демократія ніколи не буває остаточною. Кожен досягнутий успіх, кожна подолана перешкода - це результат наполегливої, безперервної роботи", - процитувала Байдена пресслужба Держдепу.

У березні цього року Байден заявив, що у XXI столітті між собою конкурують демократії та автократії, і відніс Росію та Китай до держав з автократичним правлінням.

Міжнародна неурядова організація Freedom House заявила, що 2020 року рівень свободи і демократії у світі знизився. У звіті організації вказано, що кількість вільних країн скоротилася до 82, а невільних - зросла до 54. Рейтинг очолює три країни, які набрали по 100 балів, - це Фінляндія, Швеція та Норвегія, у Німеччини - 94 бали, Франції - 90, США - 83. Росія (20) та Китай (9) належать до невільних країн. Україна має 60 балів, її експерти назвали "частково вільною". За матеріалами "Гордон".