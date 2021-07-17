США заявили, що РФ має визнати відповідальність за збиття MH17
Сполучені Штати закликали Російську Федерацію визнати відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу МН17 над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року, пише УНН із посиланням на посольство США в Україні.
"Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія дотепер не визнала цих фактів. У сьому річницю цієї трагедії ми закликаємо Росію визнати відповідальність за збиття літака та повністю співпрацювати зі слідством", - заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.
Сім років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 людей, які були на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала- Лумпур. Більшість загиблих - 196 людей - були громадянами Нідерландів.
Одразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами та Малайзією, було створено Міжнародну спільну слідчу групу (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.
У 2018 році, 24 травня, спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. За матеріалами УНН.