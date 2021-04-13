США збільшать кількість військових у Німеччині на тлі ескалації Росії

Міністри оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер і США Ллойд Остін обговорили плани Сполучених Штатів посилити військову присутність у Німеччині в рамках стратегії захисту партнерів НАТО, а також ситуацію навколо України.

Про це міністри поінформували у спільній заяві після переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми, зрозуміло, в ході сьогоднішніх переговорів обговорили поточну ситуацію на сході України... Ми дуже підтримуємо велику стриманість, яку демонструє українська сторона. Ми спільні в думці, що розглядаємо дуже уважно, а також з серйозним занепокоєнням переміщення, нарощування військ російською стороною", - сказала очільниця Бундесверу.

Остін зазначив, що було розглянуто низку безпекових міжнародних питань, важливих для обох країн.

Він поінформував, що до осені США планують посилити військову присутність у Німеччині та розмістити на території ФРН, у районі Вісбадена, додатково приблизно 500 солдатів. "Це добре для США і добре для НАТО", - підкреслив міністр.

За його словами, військові "посилять стримування та оборону в Європі, існуючі спроможності запобігти конфліктам, а якщо буде потреба, воювати та перемагати". Це, за його словами, створить більше можливостей для космічної, кібер- та електронної боротьби в Європі, "і значно покращить здатність ударних сил" по першому дзвінку захистити союзників".

Візит в Берлін є першою зупинкою європейського турне нового міністра оборони США Ллойда Остіна. Тут він проводить переговори з німецькою колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер і радником канцлера з питань зовнішньої політики і політики безпеки Яном Геккером. Міністр також відвідає Штутгарт, де зустрінеться з американськими солдатами. Раніше президент Дональд Трамп планував скорочення військової присутності США в ФРН.

На середу заплановані переговори глави Пентагону з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Після цього Остін відвідає Лондон, де проведе переговори зі своїм британським колегою Беном Уоллесом.