Стала відома дата початку процесу імпічменту Трампу у Сенаті США

У понеділок, 25 січня, у Сенат США буде передана стаття про імпічмент колишньому президенту країни Дональду Трампу, що означатиме початок судового процесу щодо 45-го глави держави.

Як повідомляє CNN, лідер Демократичної партії у Сенаті Чак Шумер заявив, що про передачу документа верхній палаті американського парламенту розповіла йому спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

"Я розмовляв зі спікером Пелосі, яка повідомила мені, що стаття буде передана у Сенат в понеділок", - сказав політик.

Раніше лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнел виступив з пропозицією відкласти судовий процес до середини лютого з метою надати час на підготовку до процедури Дональду Трампу і його команді юристів.

Однак, як випливає із заяви Шумера, судовий процес стартує вже 25 січня.

У Конституції США сказано, що старт судового розгляду починається в другій половині дня після того, як статті будуть отримані американським Сенатом. Імпічмент Трампу Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Резолюцію підтримали 232 представники нижньої палати американського парламенту.

Законодавці звинуватили Трампа в підбурюванні до народного повстання за мотивами подій у Капітолію 6 січня.

Імпічмент Трампу не було розглянуто у Сенаті США, тому господаря Білого дому не змогли достроково відсторонити від влади. Республіканці відмовилися розглядати це питання до 20 січня.

Примітно, якщо Дональду Трампу все ж таки оголосять імпічмент навіть після закінчення його президентської каденції, він не зможе балотуватися на пост президента США у 2024 році.

За матеріалами Главред.