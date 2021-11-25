Столтенберг сподівається на діалог з РФ щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Північноатлантичний альянс розпочне діалог з РФ щодо подій, пов'язаних з Україною. Він також заявив, що шкодує про неготовність Росії до таких контактів.

"Ми готові зустрітися з Росією, зустрітися в рамках Ради НАТО - Росія та обговорити складні питання, пов'язані із ситуацією навколо України, тому що ми віримо, що це найкращий спосіб вирішити ці питання. Ми шкодуємо, що Росія досі не дала позитивної відповіді", - заявив генсек НАТО під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Поки міжнародні лідери та світові ЗМІ продовжують міркувати про останнє нарощування Москвою військової присутності на українському кордоні, президент Росії Владімір Путін спокійно продовжує повільну анексію східної України. Пітер Дікінсон з Atlantic Coucil пише, що Путін створює неформальну імперію на Донбасі та що повільна анексія східної України продовжується.

За матеріалами Интерфакс , ZN.ua