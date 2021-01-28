Столтенберг закликав країни НАТО підтримувати боєготовність для стримування Росії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся із закликом до членів Військового комітету НАТО підтримувати оборонний потенціал їх країн, зокрема, через агресивні дії Росії.
Про це йдеться у заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Генеральний секретар наполегливо порадив союзникам (по НАТО - ред.) збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю", - наголошується в заяві.
Столтенберг зазначив, що демократичному ладу і цінностям членів НАТО, а також міжнародному порядку, заснованому на правилах, "кинутий виклик".
Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг наголосив, що у Росії немає права вирішувати, бути чи не бути суверенним державам членами організації Північноатлантичного договору.
За матеріалами LB.ua