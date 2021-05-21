Суд у Нідерландах повертається до справи MH17

В окружному суді Гааги у Нідерландах у п'ятницю, 21 травня, продовжаться слухання у справі про збиття малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, передає УНН.

"Слухання продовжаться у п'ятницю, 21 травня 2021 року, о 10:00 (11:00 за Києвом - ред.)", - повідомили в суді після минулого засідання.

Суд має визначитись з порядком "інспекції" місця реконструкції частин збитого літака на авіабаза Гілзе-Ріен, яка відбудеться 26 травня 2021 року.

Зазначимо, що у пресслужбі суду ще на початку травня почалась акредитація журналістів на відповідний захід.

На сьогодні про нього відомо, зокрема, що лише обмежена кількість осіб зможе відвідати цю "інспекцію" - захід буде дозволено відвідати не більше ніж 15 представникам преси.

Також, повідомили в суді, "інспекція" не буде відкритою для громадськості. Однак суд забезпечить пряму трансляцію. Розпочатись процедура має об 11:00 за Києвом, завершення планується о 16:00.

На попередньому засіданні 22 квітня головуючий суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання справи про збиття літак по суті стартують 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019- го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких обвинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

За матеріалами УННю.