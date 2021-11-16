Суд у Німеччині відхилив позов екологів проти "Північного потоку-2"

Вищий адміністративний суд Грайфсвальда відхилив позов німецької природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) проти "Північного потоку-2". Екологи пообіцяли продовжити протидіяти реалізації проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву DUH в Twitter.

"Після інтенсивних переговорів Вищий адміністративний суд Грайфсвальда відхилив наш позов проти "Північного потоку-2", - йдеться в повідомленні.

Екологи пообіцяли використовувати всі законні засоби, щоб зупинити реалізацію проєкту.

DUH подала позов проти "Північного потоку-2" до суду Грайфсвальда влітку 2021 року.

16 листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".