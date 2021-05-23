Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська відреагувала на арешт журналіста Романа Протасевича в аеропорті Мінську.

Свою заяву з приводу цієї події вона опублікувала у Telegram.

Вона назвала абсолютно очевидним, що екстрене приземлення літака у Мінську було задіяне для схоплення Протасевича.

"Режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів. Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз у Білорусі Роману може загрожувати смертна кара", - зазначає вона.

Вона повідомила, що опозиція вже повідомила в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, зажадавши почати розслідування за фактом події. Тихановська не виключає, що через цю подію Білорусь можуть виключити з ICAO.

"Від сьогодні жодна людина, яка здійснює політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці. Адже режим зловживає правилами повітряного сполучення заради того, щоб захоплювати незгодних", - вважає Тихановська.