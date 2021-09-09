"Талібан" дозволив 200 американцям і громадянам інших країн покинути Афганістан

Бойовики радикально руху "Талібан" дозволили низці громадян вилетіти чартерними рейсами з міжнародного аеропорту Кабула. Йдеться про 200 американців і громадян інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на власне джерело повідомляє, що спецпредставник США gj Афганістану Залмай Халілзад на переговорах переконав талібів піти на такий крок. Літаки повинні вилетіти з міжнародного аеропорту Кабула вже в четвер.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон намагається евакуювати американців і афганців, проте таліби не дають дозволу на виліт чартерних літаків.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив талібів, що Альянс не допустить перетворення Афганістану на базу для терористів.