"Талібан" оголосив "амністію" урядовцям Афганістану і закликав повернутися до роботи

В Афганістані представники руху "Талібан" оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з випущеною заявою, таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошена загальна амністія... тож ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві талібів, через два дні після того, як вони захопили столицю Афганістану і встановили свою владу.

Нагадаємо, напередодні таліби без бою зайняли Кабул, президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни й визнав військову поразку.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, Втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані". За матеріалами РБК-Україна.