"Талібан" заявив про бажання виступити на Генасамблеї ООН

"Талібан" заявив, що після втечі Ашрафа Гані Гулам Ісакзай нібито більше не представляє Афганістан в ООН.

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявив про бажання взяти участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью- Йорку.

Про це із посиланням на заяву Організації Об'єднаних Націй повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 15 вересня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав від акредитованого постійного представника Афганістану Гулама Ісакзая листа із інформацією про афганську делегацію.

Однак через п'ять днів до Гутерріша надійшов лист від "Міністерства закордонних справ" так званого "Ісламського Емірату Афганістан", підписаний Аміром Ханом Муттакі, новообораним "міністром" афганського МЗС.

У зверненні Муттакі просив взяти участь у зустрічі світових лідерів ООН, а також заявляв, що Ісакзай більше не представляє Афганістан, оскільки афганський лідер Ашраф Гані був "скинутий" 15 серпня і нібито більше "не визнається як президент" іншими країнами.

"Талібан" також висунув нового постійного представника в ООН Сухейля Шахіна.

Обидва листи направили до членів комітету з перевірки повноважень 76-й сесії Генеральної Асамблеї, жодного засідання якого поки не було заплановано. За матеріалами ТСН.