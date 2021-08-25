Таліби перекрили дорогу до аеропорту Кабула для афганців

Рішення про перекриття дороги до аеропорту Кабула може вплинути на десятки тисяч афганців

Радикальний ісламістський рух "Талібан" перекрив дорогу до аеропорту Кабула для громадян Афганістану. Це рішення може вплинути на десятки тисяч афганців, які намагаються втекти з країни. Про перекриття заявив представник талібів Забіхула Муджахід, передає Guardian.

"Дорога до аеропорту Кабула перекрита. Проїхати по ній можуть лише іноземці, однак не громадяни Афганістану, - заявив він.

Журналісти вказують, що це рішення може вплинути на десятки тисяч афганців, які намагаються втекти з Афганістану, де владу захопив "Талібан".

В останні дні також були випадки, коли бойовики "Талібану" не пропускали афганців, які їхали до аеропорту Кабула. Муджахід заявив, що таліби перекрили дорогу, побоюючись загибелі людей в тисняві. Згодом він заявив, що під час евакуації країну залишають такі фахівці як інженери й лікарі.

"Ми просимо зупинити цей процес (евакуації, - ред). Цій країні потрібен їхній досвід, тому їх не можна вивозити в інші країни, - заявив представник.

Тисячі людей намагаються покинути Афганістан після захоплення влади ісламістським рухом "Талібан". Аеропорт в Кабулі є єдиним шляхом втечі з країни, а евакуюватися можна лише на військовій авіації, оскільки комерційні рейси скасували.

Таліби водночас не мають наміру продовжувати крайній термін евакуації та вимагають закінчити її до 31 серпня.

Яка ситуація в Афганістані?

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. З початку виведення американський військових бойовики "Талібану" почали наступ проти офіційної влади в Кабулі.

Після послаблення військової підтримки таліби без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам "Талібану" владу. Останні зайняли президентський палац в Кабулі, а згодом оголосили про створення "Ісламського емірату Афганістан".

На тлі захоплення талібами влади в Афганістані, низка держав вивозять своїх дипломатів, зупиняють роботу посольств та знищують документи й комп'ютери.

Багато людей після захоплення влади талібами намагаються покинути Кабул. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни. За матеріалами Zaxid.net