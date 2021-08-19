Таліби проголосили Ісламський емірат Афганістан

Радикальний ісламістський рух Талібан проголосив утворення Ісламського емірату Афганістан.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на речника «Талібану» Забіхуллу Муджахіда, передає Укрінформ.

Представник талібів також опублікував у Твіттері відповідну декларацію.

Ця заява зроблена в 102-гу річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

Рух використовував назву «Ісламський емірат Афганістан» під час свого жорстокого правління в період з 1996 по 2001 рік.

У деяких містах Афганістану наразі тривають протести до Дня незалежності країни. У середу щонайменше три особи загинули та понад десять були поранені після того, як бойовики Талібану відкрили вогонь по учасниках акції в афганському місті Джелалабад у провінції Нангархар. Це сталося тоді, коли місцеві жителі намагалися встановити національний прапор Афганістану на площі в місті замість прапора Талібану.

У четвер в афганському місті Асадабад бойовики Талібану обстріляли людей, що розмахували національним прапором на мітингу до Дня незалежності, кілька людей загинули.

15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. Талібан заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає міжнародне співтовариство згуртуватися для подолання глобальної терористичної загрози в Афганістані.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки поспішно говорити про визнання влади Талібану. Тим часом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не має планів визнавати уряд Талібану, що прийшов до влади в Афганістані.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови погодилися провести віртуальний саміт G7 для обговорення ситуації в Афганістані.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі веде роботу над організацією позачергового саміту G20 щодо ситуації в Афганістані після захоплення влади талібами.