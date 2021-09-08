Таліби заборонили афганським жінкам займатися спортом

Афганським жінкам, в тому числі й спортсменкам із національних збірних, таліби заборонили займатися спортом.

Про це заявив заступник голови комісії "Талібану" з культури Ахмадулла Васик, пише The Guardian.

За його словами, жінкам буде заборонено займатися будь-яким видом спортом, який "оголює їхнє тіло".

"Я не думаю, що жінкам буде дозволено грати в крикет, тому що в цьому нема потреби. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, в якій їхні обличчя й тіла не будуть закриті. Іслам не дозволяє жінкам показуватися в такому вигляді. В епоху ЗМІ будуть з'являтися фото і відео, і люди будуть їх дивитися. Іслам і Ісламський Емірат не дозволяють жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту, в якому буде видно їхнє обличчя і тіло, - заявив Васик.

Він додав, що іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки за необхідності, а спорт не є необхідністю. За матеріалами Слова і Діло.