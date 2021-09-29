Терміново! Вчені знайшли спосіб відновити втрачений після коронавірусу нюх

Втрачений після коронавірусної хвороби нюх можуть повернути краплі для носа з вітаміном А. В цьому впевнені британські вчені. Щоб довести це, Університет Східної Англії розпочав наукове дослідження.

Повідомляється, що лише частина пацієнтів-добровольців отримає справжнє лікування, але усіх учасників дослідження проситимуть нюхати сильні запахи, наприклад, троянди чи тухлі яйця. Потім за допомогою сканування мозку вчені перевірять, чи вдалося відновити пошкоджені нюхові шляхи.

Науковці наразі з'ясовують, чи збільшується активність пошкоджених нюхових шляхів в мозку учасників дослідження, коли вони отримують в ніс краплі з вітаміном А.

"Ми будемо шукати зміни у розмірі нюхової цибулини - ділянки над носом, де нюхові нерви з'єднуються разом і з мозком. Також ми розглянемо активність в областях мозку, пов'язаних з розпізнаванням запахів", - пояснює професор з Університету Східної Англії Карл Філпотт.

Зазначається, що втрата або зміна нюху є поширеним симптомом Covid-19, хоча багато інших вірусів, наприклад грип, також можуть викликати її.

В більшість людей нюх відновлюється природним чином впродовж кількох тижнів, однак у багатьох залишаються постійні розлади запаху. Вітамін А дуже важливий для організму людини

Він допомагає підтримувати: шкіру та слизові оболонки деяких частин тіла, зокрема носу; імунну систему; зір.

Цей вітамін міститься у багатьох молочних продуктах, а також деяких овочах, наприклад, моркві.

Водночас людям, які приймають добавки вітаміну А, варто пам'ятати, що його надмірна кількість теж може бути шкідливою.

Джерело: BBC Україна.