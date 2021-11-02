Тестування української вакцини проти COVID-19 проходить на мишах у Польщі

Українську вакцину проти коронавірусу тестують на мишах у Польщі.

Про це розповів керівник Інституту біології клітин у Львові, академік Андрій Сибірний, передає Радіо Свобода.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл", - зазначив він.

За його словами, вчені "сподіваються", що отримали вірусоподібні частинки і наразі експерименти з визначення імуногенності різних препаратів перебувають на завершальному етапі у Польщі.

Він зазначив, що перевірку проводять на звичайних мишах у Польщі. Однак, результат буде відомий за два-три тижні. Відтак, польські науковці продовжать експеримент уже на трансгенних мишах, які вразливі на людський коронавірус: їх заражатимуть вірусом і вводитимуть вакцину. При цьому, львівський інститут закуповує мишей у США по 180 євро.Що відомо Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень". Верховна рада підтримала постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, яка передбачає необхідність мати сертифікат вакцинації проти коронавірусу або результати ПЛР-тестування. За матеріалами suspilne.media