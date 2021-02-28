Тіхановська прогнозує, що Лукашенко "піде з посади навесні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко залишить посаду вже навесні 2021 року. Таку точку зору в інтерв'ю Bild висловила екскандидатка в президенти країни від опозиції Світлана Тіхановська, передає УНН.

"У цьому році впаде режим Лукашенка. Думаю, навесні його не буде", - заявила вона. На думку Тіхановської, це станеться під "тиском на режим всередині країни", а також завдяки союзу між новою адміністрацією США і Євросоюзом: "Тиск буде рости з кожним днем, в якийсь момент воно стане для Лукашенко занадто сильним, і він піде".

Опозиція вже виграла вибори у Лукашенка, і він "тільки силою тримає себе при владі", вважає Тіхановська (згідно з даними ЦВК Білорусі, за Лукашенка на серпневих виборах проголосували 80,1% виборців, а за Тіхановську - 10,1%. У штабі опозиційної кандидатки, посилаючись на незалежно зібрані дані по всій країні, повідомили, що вона заручилася підтримкою 70-80%). "Так, він лякав людей на вулицях кийками і гвинтівками, але люди знаходять інші способи протестувати", - заявила вона.

Багатьом в Білорусі здається, що ситуація не змінюється, визнала Тіхановська. Вона не погодилася з цією оцінкою: "Вся країна змінилася за останні півроку, кожна людина. Ніхто не зможе вибити з розумів білорусів ідею свободи і гідності". За її словами, те, що на вулиці виходять менше людей в порівнянні серпнем, не означає, що протестний рух став менш активним. Тіхановська заявила, що деякі люди хотіли б "агресивнішої революції", але сама вона виступає за мирний протест.

Раніше Світлана Тіхановська назвала санкції ЄС проти білоруського керівництва сміхотворними. "Під санкціями всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Лукашенко сміється", - сказала тоді Тіхановська.