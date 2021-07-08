Тимчасовий глава уряду Гаїті заявив, що керуватиме країною після вбивства президента
Тимчасовий очільник уряду Гаїті Клод Жозеф оголосив, що він керуватиме країною після вбивства президента країни Жовенеля Моїза.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ABC News.
"Ми з усіма міністрами працюємо з часу виходу новин (про вбивство президента Гаїті - ред.) і хочемо запевнити вас, що притягнемо вбивць президента до відповідальності... Будь ласка, зберігайте спокій, і нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації", - заявив Жозеф.
Він назвав убивство президента Гаїті Жовенеля Моїза "ненависницьким, нелюдським і варварським вчинком".
Також він запевнив, що національна поліція та військові сили країни контролюють ситуацію.
Начальник поліції Гаїті Леон Шарль повідомив, що четверо підозрюваних в убивстві президента Моїза були ліквідовані, ще двох затримали.
Як повідомляв Укрінформ, Клод Жозеф оголосив у країні воєнний стан. Це надзвичайний стан, що має бути запроваджений виконавчою владою, зокрема головою держави, з санкції відповідного державного органу для його виконання.
Група невідомих застрелила у резиденції президента Гаїті Жовенеля Моїза. Зловмисники скоїли напад на приватну резиденцію голови держави вночі. Також стріляли в дружину Моїза - вона померла від отриманих поранень.
Представники різних органів влади Гаїті повідомили про арешт підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза. Додаткових подробиць не повідомляється.
Моїз обіймав посаду президента Гаїті з лютого 2017 року.
Цей замах на Моїза був не першим - у жовтні 2018 року його обстріляли під час офіційної церемонії, але тоді голова держави не постраждав.