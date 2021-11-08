Толпи нелегальних мігрантыв з Білорусії продовжують перетинати польський кордон (відео)

Нелегальні мігранти продовжують перетинати білорусько-польський кордон. У розпорядженні 24 каналу опинилося відео, на якому сотні людей з рюкзаками вранці 8 листопада прямують у сторону межі двох держав.

За попередніми підрахунками, у напрямку кордону йшли декілька сотень біженців. Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".

Сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі й Польщі Вранці 8 листопада поблизу білорусько-польського кордону помітили величезну групу біженців. Вони несли зі собою великі рюкзаки. Серед мігрантів були й діти.

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що до такого кроку біженців підштовхнула "байдужість та нелюдське ставлення польської влади". Мовляв, поляки витісняють зі свого кордону мігрантів, які прямують в Європу з білоруської сторони.