Трамп видав розпорядження про відправку Нацгвардії США до Капітолії

Чинний президент США Дональд Трамп видав розпорядження про відправку військовослужбовців Нацгвардії США до захопленої будівлі Капітолію у Вашингтоні. Про це повідомляє Білий дім.

Як повідомляє Washington Post, будуть задіяні всі 1,1 тисячі нацгвардійців столиці.

Прихильник Трампа в кабінеті спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Telegram

Віце-президент США Майк Пенс вимагає зупинити насильство і покинути будівлю Конгресу. За його словами, всі винні в силовому захопленні будівлі будуть покарані.