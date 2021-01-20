Трамп з сім'єю покинув Білий дім

Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією покинули Білий дім на вертольоті

Президент Дональд Трамп разом з родиною залишив резиденцію в Білому домі в день інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Про це повідомляє APnews з посиланням на трансляцію в YouTube.

Трамп з дружиною покинули Білий дім на вертольоті. Спочатку вони відвідають військову базу "Ендрюс" у штаті Меріленд, де відбудеться церемонія прощання. Після цього вони вирушать у свою приватну резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді.

Традиційно церемонія від'їзду Трампа супроводжувалася салютом з 21 гармати.

Ані він, ані його дружина Меланія Трамп не будуть присутніми на інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться близько 18:15 20 січня з київським часом. CNN зазначає, що Трамп порушив традицію і покинув Вашингтон ще в статусі президента. Зазвичай голова держави після закінчення повноважень вилітає з Вашингтона на одному з літаків, які обслуговуються 89-им авіакрилом ВПС, відомим як Air Force One.