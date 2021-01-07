Три високопоставлені чиновники адміністрації президента США звільняються на тлі заворушень у Вашингтоні
Щонайменше три високопоставлені чиновники адміністрації президента США звільняються на тлі заворушень у Вашингтоні.
Керівник апарату першої леді США Мелані Трамп Стефані Грішем у середу, 6 грудня, подала у відставку на тлі заворушень у Вашингтоні. Про це повідомляє агентство Reuters.
За його відомостями, Грішем заявила, що має намір покинути свій пост негайно. Раніше вона була прес-секретарем Білого дому, а також директором з комунікацій в його апараті.
Також у відставку подали соціальний секретар Білого дому Рікы Нікета і заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.
Зазначається, що у Білому домі також ходили розмови про те, що заступник глави адміністрації Кріс Лідделл може піти у відставку.
Білий дім поки що не коментує відставки.
Нагадаємо, що раніше у середу прихильники чинного глави держави намагалися штурмувати будівлю Конгресу США, у підсумку їм вдалося потрапити всередину. Законодавців евакуювали в безпечні місця. Пізніше силовики за допомогою сльозогінного газу зачистили будівлю Конгресу.
Під час заворушень загинуло чотири людини - одну жінку застрелили в будівлі Капітолію, троє інших загинули в районі навколо будівлі.