Щонайменше три високопоставлені чиновники адміністрації президента США звільняються на тлі заворушень у Вашингтоні.

Керівник апарату першої леді США Мелані Трамп Стефані Грішем у середу, 6 грудня, подала у відставку на тлі заворушень у Вашингтоні. Про це повідомляє агентство Reuters.

За його відомостями, Грішем заявила, що має намір покинути свій пост негайно. Раніше вона була прес-секретарем Білого дому, а також директором з комунікацій в його апараті.

Також у відставку подали соціальний секретар Білого дому Рікы Нікета і заступник прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.

Зазначається, що у Білому домі також ходили розмови про те, що заступник глави адміністрації Кріс Лідделл може піти у відставку.

Білий дім поки що не коментує відставки.

Нагадаємо, що раніше у середу прихильники чинного глави держави намагалися штурмувати будівлю Конгресу США, у підсумку їм вдалося потрапити всередину. Законодавців евакуювали в безпечні місця. Пізніше силовики за допомогою сльозогінного газу зачистили будівлю Конгресу.

Під час заворушень загинуло чотири людини - одну жінку застрелили в будівлі Капітолію, троє інших загинули в районі навколо будівлі.