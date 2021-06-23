Трюдо запевнив діаспору, що Канада продовжить підтримувати Україну в НАТО

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив Конгрес українців Канади (КУК), що Оттава непохитно підтримує суверенітет України та засуджує російську агресію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у листі, надісланому Трюдо Конгресу українців Канади.

"Прихильність Канади суверенітету, безпеці й територіальній цілісності України залишається непохитною, а наша позиція стосовно Росії - однозначною. Канада продовжить притягати Росію до відповідальності за її неприйнятну поведінку", - заявив Трюдо.

Він також нагадав про тривалу підтримку Канадою євроатлантичних прагнень України.

"Канада послідовно виступає надійним адвокатом України в НАТО та вже тривалий час підтримує взяте у 2008 році зобов'язання НАТО, що Україна стане членом Альянсу", - зазначив прем'єр-міністр.

Трюдо додав, що у червні Канада "відіграла значну роль", коли допомогла Україні отримати статус партнера НАТО із розширеними можливостями.

Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році було прийняте рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Водночас серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні щодо надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна і Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на "вірний" політичний момент.

Україна набула статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року. За матеріалами Укрінформ.