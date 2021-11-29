Туреччина може стати посередником між Україною і Росією, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара може стати посередником між Україною і Росією. Турецька сторона зацікавлена в тому, щоб в цьому регіоні встановився мир.

Про це повідомляє Hurriyet.

"Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним", - відповів Ердоган.

За його словами, Туреччина зацікавлена, щоб у регіоні встановився світ.

"З цього приводу буде посередництво, ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли б брати участь у розв'язанні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним", - додав він.

Водночас як повідомляє РБК-Україна, сьогодні на ранковому брифінгу прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що Туреччина нібито запропонувала провести у себе саміт щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Річ у тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу, і на такому саміті знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо. Стороною конфлікту є з одного боку Київ, а з іншого боку - представники самопроголошених республік", - додав Пєсков.

Нагадаємо, як заявила посол Німеччини в Україні, якщо Російська Федерація наважиться здійснити напад на Україну, то зазнає великих втрат.

Також, Олександр Лукашенко сказав, якщо Україна спробує вирішити конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь. За матеріалами "Вголос".