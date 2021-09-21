Офіційна Анкара заявила, що не визнає проведені в тимчасово окупованому Криму вибори в Державну думу Російської Федерації. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Туреччини.

"Минулі 17-19 вересня 2021 роки вибори в Держдуму в Криму не мають юридичної сили для Туреччини", - йдеться в заяві міністерства.

У Міністерстві закордонних справ Турецької Республіки нагадали, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України і вважає незаконним приєднання Криму до РФ.