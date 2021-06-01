З 15 травня Туреччина скасувала вимогу про тестування на коронавірус, але вирішила її повернути

Туреччина повернула обов'язкові ПЛР-тести для українців

Українцям доведеться робити ПЛР-тест на COVID-19, щоб відвідати Туреччину. Про це повідомляє МЗС України.

"З 1 червня Туреччина вводить обов'язкову вимогу наявності негативного ПЦР- тесту COVID-19 при перетині кордону для осіб, які прямують з України", - мовить в описі в'їздних вимог.

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Переважна більшість країн, які нині допускають до себе українців, просять зробити перед перетином кордону ПЛР-тест, а в деяких випадках - ще один тест після прибуття на курорт. З 15 травня Туреччина скасувала вимогу про тестування на коронавірус. За матеріалами radiosvoboda.org