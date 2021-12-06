Туреччина прокоментувала Bayraktar для України: Ми підписали домовленості до загострення

В уряді Туреччини заперечують, що постачання бойових дронів Bayraktar Україні пов'язане із ситуацією "напруженості між Москвою та Києвом". Це результат домовленостей, сказав голова оборонної промисловості Ісмаїл Демір, пише H"urriyet.

"Це був процес. Дві країни підписали домовленості раніше. У нас з Україною були певні виробничі та інвестиційні проекти", - сказав він.

За словами чиновника, Туреччина виконала свої зобов'язання перед Україною щодо попередніх угод.

Демір додав, що відправка Bayraktar не має відношення до останніх подій у регіоні, оскільки з Росією Туреччина також веде переговори про співпрацю - постачання бойових літаків MMU. Їх доставлять до 2023 року. 29 листопада Ердоган запропонував своє посередництво між Україною та РФ на тлі активності російських військ біля українських кордонів. Росія відмовилася . 3 грудня президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови поскаржився Ердогану на Україну за користування нею Bayraktar. У Bloomberg стверджують, що Туреччина та Україна домовилися про нові поставки для української армії безпілотників Bayraktar - замовлення ще як мінімум на 20 дронів перебувають у стадії розробки.За матеріалами ЛігаБізнесІнформ.