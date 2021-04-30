Туреччина скасує вимогу про необхідність ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня

Влада Туреччини скасує вимогу для авіапасажирів з України проходити ПЛР- тести на наявність коронавірусної інфекції перед вильотом, повідомляє ресурс avianews.com із посиланням на інформацію найбільших турецьких авіакомпаній Turkish Airlines та Pegasus Airlines.

"Це дасть змогу мандрівникам економити близько 1000 грн під час здійснення поїздки. Вимоги щодо ПЛР-тестів також знімуть з авіапасажирів, які вилітають із Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембурга та Естонії", - йдеться в публікації Avianews у четвер.

Влада залишила в силі правило, яке вимагає від пасажирів заповнити спеціальну форму перед вильотом до Туреччини. У ній необхідно зазначити свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

За матеріалами Інтерфакс-Україна