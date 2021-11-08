Туск радить провести консультації у рамках НАТО з приводу ситуації на кордоні з Білоруссю

У зв'язку з кризою на польсько-білоруському кордоні через нелегальних мігрантів необхідно скликати Раду національної безпеки Польщі. Варшава також повинна ініціювати введення в дію 4-ї статті Вашингтонського договору про консультації в рамах НАТО.

Про це заявив у понеділок під час пресконференції у Гданську лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" (РО) Дональд Туск, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз саме той момент, коли влада повинна негайно вести діалог з опозицією. Президент (Польщі) має такі інструменти, як Рада національної безпеки. Потрібно також подумати про використання 4-ї статті договору про НАТО", - заявив Туск.

Лідери польської Лівиці Адріан Зандберг, Роберт Бєдронь і Влодзімєж Чажасти також закликали президента Анджея Дуду негайно скликати Раду національної безпеки країни. Вони також підкреслили, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повинен ініціювати негайне засідання Європейської Ради з приводу ситуації на кордоні.

На білорусько-польський кордон під контролем білоруських служб прибула велика група мігрантів кількістю до тисячі осіб, які, ймовірно, намагатимуться силою перетнути кордон Польщі.

За останньою інформацією, що підтверджується відеозйомками в режимі онлайн, які ведуться мігрантами на кордоні, вони частково зруйнували за допомогою палок та колод дерев загородження. З іншого боку кордону вишикувалося багато польських військовослужбовців та поліцейських зі щитами, які періодично застосовують проти найбільш агресивних мігрантів сльозогінний газ. Над цією зоною на низькій висоті літають польські військові гелікоптери.

Три бригади війська територіальної оборони Польщі переведено у підвищену готовність до дій упродовж шести годин.

У Варшаві збирається кризовий штаб під головуванням глави уряду РП Матеуша Моравецького.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває із серпня. Варшава звинувачує Мінськ у спеціально створеному міграційному тиску у рамках ворожих гібридних дій проти Польщі та ЄС.