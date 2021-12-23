Тверда позиція Заходу змусить Путіна змінити свою політику - Гербст

Президент РФ Путін, погрожуючи Україні та іншим країнам, домагається поступок, але легко здатен змінити свою політику, якщо Захід займе тверду позицію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку висловив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст

«У мене немає жодних сумнівів у тому, що Путін може змінити свою політику, якщо відчує в цьому необхідність», - сказав він. під час дискусії на тему «Як нині стримати Росію», організованої Атлантичною радою США.

Він констатував: у той час, як Сполучені Штати заявляють про готовність домовлятися з Росією, Москва робить кроки, що прокладають шлях до війни.

На думку дипломата, США мають надавати Україні зброю вже зараз, що буде «сильним сигналом» для Путіна.

«Якщо Байден дотримається своїх обіцянок щодо санкцій, вони завдадуть серйозного економічного удару по РФ, і Путін це зрозуміє. У нас має бути позиція сили... Ще не пізно зайняти дуже тверду позицію зараз, і ми повинні припинити ці розмови про переговори (щодо поступок - ред.)», - наголосив Гербст.

Помічниця держсекретаря США доктор Карен Донфрід заявила, що Сполучені Штати постійно перебувають у контакті з українською стороною, оцінюють потреби ЗСУ та готові продовжувати оборонну підтримку України, в тому числі - у разі посилення агресії з боку РФ - понад заплановані обсяги.