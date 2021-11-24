У Білому домі є щонайменше два підходи щодо Росії - Гербст

У Білому дому є два різних підходи до політики щодо Росії та України: одні вважають за необхідне припинити агресивну політику Кремля вже зараз, інші вбачають головну загрозу в Китаї, вважаючи що Кремль із часом і сам збанкрутує.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у вівторок заявив директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст під час дискусії щодо безпеки в Чорному морі та мілітаризації Криму, що відбулася в Постійному представництві України при ООН у Нью-Йорку.

«В американській адміністрації є щонайменше дві фракції щодо політики стосовно Росії і, відповідно, України. Правильно мислять ті, хто вважає, що першим імперативом у відносинах США з Москвою має бути припинення агресивної політики Путіна. І будь-яка співпраця з Москвою матиме цінність, якщо ми передусім зупинимо цю агресивну політику», - сказав Гербст.

За його словами, друга група вважає, що в довгостроковій перспективі найбільш небезпечна загроза національній безпеці США походить від Китаю, оскільки він, на відміну від Росії, має реальну економіку, а це є необхідною умовою для підтримання військової сили упродовж тривалого часу.

Кремль, на думку цієї групи, збанкрутує в майбутньому, і Росії «буде набагато важче бути великою державою через 20-30 років, з чим я погоджуюсь», зазначив дипломат.

Але звідси вони роблять помилкове припущення, що нам, потрібно «припаркувати» наші відносини з Москвою, аби впоратися з китайською загрозою, додав він. «Мовляв, коли ми умиротворимо Кремль, то вони приєднаються до нас проти Китаю. Це наївна позиція…» - підкреслив Гербст.

Як приклад такого хибного підходу щодо політики Москви він навів намагання Вашингтона співпрацювати з Москвою у боротьбі з кіберзлочинністю. Навіть після червневого саміту президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, де вони обговорювали цю проблему, кібератаки не припинилися, нагадав дипломат.

Він також розкритикував позицію тих аналітиків, котрі вважають, що «слід дозволити Росії діяти в Україні, щоб ми могли працювати з ними (з РФ) у кіберпросторі».

Водночас Гербст висловив переконання, що, «сильна американська політика, спрямована проти Кремля, переможе».