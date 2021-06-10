У Білому домі назвали одну з тем розмови Байдена та Меркель - "Північний потік-2"

Президент США Джо Байден під час зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель обговорить питання будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив радник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє "Укрінформ".

"Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушене під час розмов з німцями, - зауважив Салліван. - Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України".

Він відмовився називати деталі того, на якій стадії переговори з німецькою стороною наразі. Салліван лише запевнив, що Берлін усвідомлює занепокоєння США.

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем Міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом заявив, що "Північний потік-2" розколює союзників.

Детальніше про перспективи України в разі запуску труби читайте в статті "Як посилити позиції України в ситуації з "Північним потоком-2" За матерiалами ZN.UA, Укрінформ