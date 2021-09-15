У Білому домі не підтвердили поставки Україні ПРО "Залізний купол".

У Білому домі не підтвердили інформацію, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Факти.

Прессекретар президента США Джен Дженніфер Псакі на брифінгу 15 вересня не змогла дати чіткої відповіді на питання з цього приводу. За словами Дженніфер Псакі, цю інформацію необхідно уточнювати.

"Я знаю, що ми оголошували, що надамо додаткову допомогу під час цієї зустрічі (президентів України і США, - Ред.), але конкретику потрібно уточнити", - сказала представниця Білого дому.

Раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".

"Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.