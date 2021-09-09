У Білорусь прибули російські винищувачі. Їх розмістили за 400 кілометрів від Києва
На військовий аеродром Білорусі Барановичі прибули винищувачі Російської Федерації. Вони розташовані за 400 кілометрів від Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ВАЯР".
Зазначається, що винищувачі Су-30СМ використовуватимуть в рамках формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Російської Федерації.
Варто додати, що аеродром Барановичі розташований на дистанції 430 кілометрів від Києва.
Літаки охоронятимуть повітряні кордони Союзної держави.
Рішення про створення спільних навчально-бойових центрів Росії та Білорусі було прийнято 5 березня 2021 року.