У Білорусі Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму
Гомельський обласний суд засудив блогера, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму, повідомляє БелТА.
Зазначається, що вирок було ухвалено на виїзному засіданні у слідчому ізоляторі.
Сергій Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі. У травні 2020 року його заарештували за звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку та втручанні у роботу виборчих комісій. У боротьбу за посаду президента Білорусі вступила дружина блогера Світлана Тихановська. Після фальсифікації результатів виборів на користь Олександра Лукашенка в Білорусі розпочалися масштабні протести.
Нагадаємо, радник Світлани Тихановської Франак Вечорка розповів, що диктаторський режим Лукашенка продовжує знищувати свободу слова в Білорусі, за ґратами перебувають десятки журналістів та блогерів.
За матеріалами "5 канал"