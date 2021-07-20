У Білорусі заарештували журналістів "Радіо Свобода"

Співробітник Мінського ізолятора на Окрестіна повідомив рідним, що журналісти білоруської служби "Радіо Свободи" Олег Грузділович і Алесь Дащінський, яких торік позбавили акредитації МЗС, затримані до 10 діб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белорусский Партизан.

Інформації про третю затриману - ув'язнену кореспондентку "Радіо Свободи" Інну Студзінську - поки немає.

Справу веде управління Слідчого комітету по Мінську. Адвокатів як і раніше ніхто нікуди не викликав і нічого їм не повідомляв, хоча вони надіслали повідомлення про захист.

Зазначається, що журналістів Олега Грузділовича, Інну Студзінську, Алеся Дащінського, які багато років працювали на "Радіо Свобода", затримали 16 липня. У їхніх квартирах провели обшуки. Родичам і колегам досі невідомо, в чому звинувачуються журналісти.